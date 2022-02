São Paulo tem reunião para separação do social e do futebol e inicia estudo de patrimônio Na última sexta-feira (18), foi realizada no Morumbi, uma reunião em sistema híbrido com a participação de integrantes do grupo de estudos para a separação do social e do futebol

O São Paulo intensificou os estudos do projeto de separação do futebol e do clube social. Na última sexta-feira (18), foi realizada no Morumbi, uma reunião em sistema híbrido com a participação de integrantes do grupo de estudos para a separação do social e do futebol. A comissão, que conta com o advogado tributarista Juliano Di Pietro, discutiu sobre os estudos de reestruturação societária.

Entre os assuntos na pauta, estava o início do estudo de valor patrimonial – avaliando os bens de maneira técnica. Os encontros entre os integrantes do grupo passarão a ser em reuniões quinzenais. Foi elaborado um cronograma de estudos por setores e temas.

A comissão é formada por Juliano e tem membros do Conselho Administrativo do São Paulo – Adilson Alves Martins, José Alberto dos Santos e Vinicius Medeiros Leite. O Presidente Julio Casares também esteve neste encontro na sexta-feira.

Criado em novembro de 2021, o comitê tem até o fim deste ano para apresentar um relatório sobre o estudo – é possível que o estudo seja terminado antes do prazo. O assunto depois deverá ser discutido também no Conselho de Administração. Na sequência, deverá passar para o Conselho Consultivo e, logo depois, para o Deliberativo. Se aprovado, será realizada também Assembleia Geral com os associados do clube.

