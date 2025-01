São Paulo tem previsão de rajadas de vento, alagamentos e queda de granizo para hoje

No decorrer desta quarta-feira, a expectativa é de muitas nuvens, aberturas de sol e tempo abafado. “Entre o início e o fim da tarde, a combinação de calor e entrada da brisa marítima forma áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas inicialmente isoladas com intensidade moderada a forte e acompanhadas de descargas elétricas”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos, quedas de árvores, além de possibilidade de queda de granizo.

Na quinta-feira, 9, o cenário se repete com muitas nuvens e poucas aberturas de sol pela manhã.

“À tarde as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade e potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos”, acrescenta o CGE.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça que o tempo deve ficar abafado durante o dia no interior paulista e as temperaturas mais agradáveis na faixa leste paulista.

À noite, a chuva fica mais concentrada no litoral paulista, deixando os acumulados um pouco mais significativos.