São Paulo tem nove pendurados antes de clássico contra o Corinthians Marquinhos, Wellington, Miranda, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o técnico Crespo não enfrentam o rival caso recebam cartão amarelo diante do Ceará

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque oito jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Ceará, na quinta, não participarão do Majestoso.

Chama atenção o fato de jogadores pendurados em todos os setores da equipe: Miranda e Welington (defesa), Luan, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (meio), Luciano, Rigoni e Marquinhos (ataque). Dessa lista, podemos dizer que somente Marquinhos não é titular, mas deve jogar com a provável ausência de Rigoni, que saiu machucado contra o Cuiabá.

Já o técnico Hernán Crespo ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO

E MAIS:

Vale destacar que o São Paulo é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro, com 69 cartões, sendo 66 amarelos e três vermelhos, segundo o ‘Footstats’. Na segunda posição vem o Internacional, com 63 cartões amarelos e sete expulsões.

O jogador que mais recebeu cartões no São Paulo é o lateral-esquerdo Reinaldo, com sete. Logo trás dele, aparecem o zagueiro Léo e o lateral-direito Igor Vinícius, com seis.

LISTA DE PENDURADOS DO SÃO PAULO: Marquinhos, Wellington, Miranda, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o técnico Crespo.

E MAIS:

Saiba mais