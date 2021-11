São Paulo tem lista de pendurados; próxima partida é contra o Flamengo Liziero, Gabriel, Marquinhos, Welington, Luan, Luciano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, além de Arboleda, que já será desfalque por convocação, estão com dois cartões amarelos

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque nove jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, não participarão do duelo contra o Flamengo, na próxima rodada.

Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o zagueiro Arboleda, que já será desfalque por conta da convocação para o Equador, o lateral-esquerdo Welington, os volantes Liziero, Luan, Gabriel e Rodrigo Nestor, o meia Gabriel Sara e os atacantes Marquinhos e Luciano.

Vale destacar que o Tricolor já terá o desfalque do atacante Rigoni, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bahia e não joga diante do Leão do Pici.

Vale destacar que essa é uma reta decisiva no Campeonato Brasileiro para o Tricolor. O time pega adversários do G-6, como Fortaleza (5º), Flamengo (3º) e Palmeiras (2º). O São Paulo atualmente, é o 14º colocado da competição, com 37 pontos conquistados e quer se afastar da parte de baixo da tabela.

