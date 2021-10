São Paulo tem jogadores em fim de contrato em todos os setores; veja Zagueiro Rodrigo Freitas, volante William, meia Benítez e atacantes Galeano e Rojas possuem vínculo com o Tricolor apenas até esta temporada. Futuro deles são incertos

A temporada 2021 está acabando. Com outubro chegando na sua reta final, o São Paulo tem cinco jogadores com somente dois meses de contrato. São eles: o zagueiro Rodrigo Freitas, o volante William, o meia Benítez e os atacantes Galeano e Rojas. Sendo assim, todos os setores têm atletas em reta final de contrato.

Entre os cinco, dois têm mais chances de ficar. Segundo apurou o LANCE!, a diretoria do São Paulo tentará prorrogar os empréstimos de Benítez e Galeano. O primeiro está emprestado pelo Independiente-ARG e o atacante tem contrato com o Rúbio Ñú-PAR.

Caso queira ficar com o meia, o Tricolor terá que desembolsar cerca de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 17,6 milhões, na cotação atual). Já Galeano está por empréstimo do Rubio Ñu-PAR. Se o São Paulo quiser continuar com o atleta, precisará pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões, no cotação atual).

Já o trio Rodrigo Freitas, William e Rojas têm o futuro incerto. Rodrigo, cria da base são-paulina, chegou a ter chances no começo da temporada e marcou até gol na vitória sobre o Ituano, por 3 a 0. Ao todo, ele tem nove jogos nesse ano, somando 702 minutos. Sua última partida foi no dia quatro de agosto, na vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, na Copa do Brasil.

William chegou com expectativas do México, mas sofreu com lesão no joelho e passou por artroscopia. Seu último jogo também foi contra o Vasco, no dia quatro de agosto. Depois, passou pela cirurgia no joelho três dias depois e está afastado desde então. Ele soma nove jogos pelo São Paulo, com 234 minutos.

Por fim, o atacante Rojas teve um bom começo de ano, conseguindo boas atuações no Campeonato Paulista. O seu contrato, que ia apenas até maio, foi renovado até o final da temporada depois de dez jogos, com 3 gols marcados e uma assistência no estadual. No entanto, ele não conseguiu repetir o bom desempenho no restante do ano. Na temporada, Rojas tem 30 jogos, com 1160 minutos jogados.

