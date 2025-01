São Paulo tem equipe alternativa para estreia no Paulistão em Ribeirão Preto

Com time alternativo e até técnico interino, o São Paulo visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), nesta segunda-feira, às 20h. A partida na Arena Nicnet é válida pela segunda rodada do Paulistão, mas será a estreia dos são-paulinos no torneio, já que a primeira rodada contra a Inter de Limeira foi adiada para 10 de fevereiro, por causa da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos.

Para o duelo, Maxi Cuberas, auxiliar de Luis Zubeldía, será o técnico. Nove jogadores que estavam na Flórida retornaram para a partida. São eles: o goleiro Rafael; os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Sabino; o lateral Moreira, o volante Santi Longo; o meia Rodriguinho e os atacantes Henrique e William Gomes. Bobadilla viajaria, mas ficou nos EUA para substituir Luiz Gustavo, que teve uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo.

Para compor o restante do grupo, foram convocados garotos que estavam no elenco que disputa a Copinha. O São Paulo é semifinalista do torneio de base e vai encarar o Criciúma por uma vaga na decisão. Os que devem ser relacionados para a estreia no Paulistão são: o goleiro João Pedro; os laterais Gulherme Reis e Maik; o zagueiro Andrade; os meias Negrucci, Hugo, Bezerra, Matheus Alves, Samuel e Pedro Ferreira; e os atacantes Lucas Ferreira, Paulinho, Lucca e Ryan Francisco.

Este último, aliás, é artilheiro da Copinha, com oito gols marcados. Os dois últimos foram no jogo das quartas de final, a vitória por 3 a 1 contra o Cruzeiro. Ele e o volante Hugo devem aparecer no time titular desta segunda-feira.

A favor do São Paulo, há um tabu. São cinco anos sem perder para o Botafogo-SP. A última derrota foi no Paulistão de 2020. A equipe de Ribeirão Preto ganhou por 1 a 0, em casa. Jonas Toró, hoje no time do interior, era titular na equipe são-paulina.

O Botafogo-SP estreou com derrota para o Guarani, por 1 a 0, em Campinas. Para esta segunda rodada, o técnico Márcio Zanardi não terá o goleiro Victor Souza. O arqueiro foi substituído após sentir dores no músculo adutor, ainda na estreia. João Carlos entrou no seu lugar e deve ser o titular contra o São Paulo e até contra o Noroeste, na terceira rodada.

Na busca pelos primeiros pontos do Paulistão, o Botafogo é lanterna do Grupo A, que conta ainda com Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol. Avançam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X SÃO PAULO

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Jean, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Silvinho, Toró e Pablo Thomaz. Técnico: Márcio Zanardi.

SÃO PAULO – Rafael, Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santiago Longo e Hugo; Henrique Carmo, Rodriguinho e William Gomes; Ryan Francisco. Técnico: Maxi Cuberas.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi.

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).