São Paulo tem disputa acirrada com três candidatos bem colocados nas pesquisas de intenção de voto

Na reta final para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, a pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 3, mostra o candidato Guilherme Boulos (PSOL) com 26% das intenções de voto, seguido de Ricardo Nunes (MDB) com 24% e Pablo Marçal (PRTB), 24% na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Antes disso, o levantamento Quaest indicou no dia 30 de setembro que o atual prefeito Ricardo Nunes liderava a corrida no cenário estimulado com 24%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais, os candidatos Guilherme Boulos e Pablo Marçal estavam com empate técnico, ao conquistarem 23% e 21% das menções, respectivamente.

Por conta dessa indefinição de quem pode chegar ao possível segundo turno na capital paulista, o pleito deste ano é considerado um dos mais acirrados na história da cidade de São Paulo.

Relembre alguns casos

Um dos casos mais emblemáticos foi em 1985, quando o então favorito Fernando Henrique Cardoso (na época do PMDB) foi batido pelo ex-presidente da República Jânio Quadros (PTB).

Era a primeira eleição à Prefeitura de São Paulo após o fim da ditadura militar. Na disputa, Jânio Quadros venceu por apenas 3,5 pontos percentuais em relação ao FHC.

No histórico de São Paulo, não houve vencedor em segundo turno com menos do que 9 pontos percentuais de vantagem, sendo a mais apertada vitória do tucano José Serra sobre a então prefeita, Marta Suplicy (PT), com 9,8 pontos percentuais de diferença em 2004.

Viradas

Na categoria curiosidades, destaca-se dois episódios de viradas. O primeiro foi do candidato Fernando Haddad que, em 2012, ficou atrás de José Serra no primeiro turno com a diferença de 1,8 ponto percentual.

Porém, quando os eleitores voltaram às urnas, o petista virou o jogo e bateu o tucano por 55,6% dos votos válidos a 44,4%.

O segundo episódio aconteceu em 2000, quando Geraldo Alckmin (PSDB) perdeu a vaga no segundo turno após uma disputa acirradíssima com Paulo Maluf (PPB), que prevaleceu por 7.691 votos. No entanto, na votação final, Maluf acabou derrotado por Marta Suplicy.