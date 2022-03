São Paulo tem cautela em possível negociação com David Neres Atacante, revelado na base do clube, foi um dos jogadores brasileiros que deixaram a Ucrânia por conta da guerra com a Rússia e não tem futuro definido

O São Paulo age com cautela para uma possível negociação com o atacante David Neres, de 24 anos, que atua no Shaktar Donetsk-UCR. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o jogador foi um dos brasileiros que deixou o país europeu pro conta dos conflitos e está com futuro indefinido.

Com isso, o Tricolor, clube que revelou o atacante, já o consultou, mas age com cuidado pela situação. A diretoria sabe os momentos difíceis passados pelo atleta e sua família enquanto David Neres esteve em solo ucraniano antes de deixar o país.

– Hoje mesmo, tem esses jogadores que estão na Ucrânia e provavelmente não vão ficar lá. A gente conversou com o David Neres. Uma consulta para entender o momento. A coisa ainda está muito crua, a informação é de uma venda. Se tiver intenção de que o Neres saia por uma temporada pagando parte do salário, a gente pode conversar. A gente não tem recursos pra contratar um jogador como ele, mas se for o desejo de colocar ele aqui por um tempo, estamos de portas abertas – disse o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte ao ‘GE’, em entrevista na semana passada, antes do duelo contra o Campinense.

Representantes do atleta ouvidos pelo LANCE! disseram que o jogador ainda não pensou sobre o futuro e quer esperar para uma definição. Com o campeonato ucraniano parado por conta dos conflitos, a situação de David Neres, além de outros brasileiros que atuam na Ucrânia, segue indefinida.

Neres atuou em apenas oito partidas pelo São Paulo antes de ser vendido ao Ajax-HOL, onde atuou por cinco temporada, realizando 180 jogos e marcando 47 gols. Chegou ao Shaktar Donetsk-UCR nesta temporada e não chegou a estrear pelo clube ucraniano.

