São Paulo tem aproveitamento de G6 contra times do Z4 e aproveitamento de lanterna contra times do G6; veja Com 41,2% de aproveitamento no Brasileirão, São Paulo tem grande diferença de rendimento entre partidas contra equipes da parte de cima da tabela e contra times do Z4

O São Paulo empatou com o América-MG por 0 a 0, na última quarta-feira (22), em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor perdeu a chance de se distanciar de vez da zona de rebaixamento e encostar no G6. Veja o aproveitamento da equipe no Brasileirão.

De maneira geral, o aproveitamento do São Paulo no Brasileirão é de 41,2%, ou seja, o time somou menos da metade dos pontos possíveis. Em 21 partidas, o Tricolor alcançou 26 pontos e ocupa, hoje, a 12ª colocação da tabela.

A equipe soma, hoje, seis vitórias, oito empates e sete derrotas no torneio.

CONTRA TIMES DA PARTE DE BAIXO DA TABELA

Os números do São Paulo melhoram quando se trata do aproveitamento diante de times da segunda metade da tabela.

Em 10 ocasiões, o Tricolor soma quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, totalizando 53,33% de aproveitamento. Como os números indicam, apenas duas vitórias da equipe foram diante de times da parte de cima da tabela.

Os números são melhores que os gerais da equipe e, caso o time mantivesse esse padrão contra os times da parte de cima da tabela, teria, aproximadamente, 34 pontos, equivalente ao terceiro colocado, o Flamengo.

CONTRA OS TIMES DA METADE DE CIMA DA TABELA

Como dito anteriormente, o aproveitamento do São Paulo contra as equipes da parte de baixo da tabela é maior do que o geral da equipe no torneio. Dessa forma, o time obviamente tem números inferiores diante das equipes que ocupam, hoje, as primeiras dez posições do torneio.

Somando duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o São Paulo jogou 11 vezes contra os times da metade de cima da classificação, conquistando dez pontos. O aproveitamento contra essas equipes é de 30,30%.

CONTRA TIMES DA ZONA DE REBAIXAMENTO

Contra as equipes do Z4, o aproveitamento do São Paulo melhora ainda mais. Com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, o time soma oito pontos dos 12 possíveis, somando aproveitamento de 66,66%.

Esse aproveitamento, se mantido contra o restante das equipes, faria o time somar, aproximadamente, 42 pontos, número que faria a equipe ficar na segunda colocação, atrás do Atlético-MG (45) e à frente do Palmeiras (38).

CONTRA TIMES DO G6

Se contra o Z4 o Palmeiras tem seu melhor aproveitamento e contra times da parte de cima da tabela os números caem, contra o G6 a situação fica ainda mais complicada. Em seis partidas disputadas contra os primeiros seis colocados, o time empatou dois e perdeu os outros quatro, somando dois pontos de 18 possíveis, aproveitamento de 11,11%.

Os dois empates foram em partidas contra o Corinthians e o Palmeiras.

O aproveitamento de 11,11%, se fosse o padrão da equipe no campeonato, faria o Tricolor ocuparia a lanterna do campeonato, com aproximadamente sete pontos somados, atrás até da Chapecoense (10).

