São Paulo tem acerto encaminhado com Banfield e está perto de anunciar contratação de Giuliano Galoppo Meia é considerado uma das principais revelações do futebol argentino e tem bases contratuais já acertadas para ser segundo reforço do Tricolor nesta janela

O São Paulo está muito próximo de anunciar o meia Giuliano Galoppo como o seu novo reforço. O LANCE! apurou que representantes do Tricolor estiveram na Argentina na quinta-feira (14) e acertaram não só as bases contratuais como a quantia a ser paga ao Banfield para a negociação.

A reportagem apurou que o clube portenho gostou da oferta de cerca de R$ 4 milhões para a liberação de Galoppo. Mais do que isso, o acerto do Tricolor com o atleta foi rápido. O meia tem amplo interesse em atuar no futebol brasileiro e aceitou as bases salariais oferecidas pelo time do Morumbi.

Com 23 anos, Galoppo é um dos destaques do Banfield até aqui na temporada argentina. Em 27 jogos, marcou oito gols – é o artilheiro da equipe no ano – e deu duas ssistências.

Considerado um jogador versátil, Galoppo pode atuar tanto de maneira mais ofensiva quanto de primeiro volante. Costuma flutuar em todas as posições e tem números positivos em todas, com 67% acerto no passe longo, 146 bolas recuperadas e 55 desarmes.

O jogador foi encontrado pela equipe de análise do Tricolor e é visto pela diretoria como o atleta ideal para substituir Gabriel Sara, vendido ao Norwich, da Inglaterra.

A abertura da janela de transferências acontece na segunda-feira (18). Até o momento, o São Paulo tem confirmada apenas a contratação do atacante Marcos Guilherme, ex-Internacional.

