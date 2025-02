São Paulo tem 50 praias inadequadas para banho; confira lista da Cetesb

Um relatório divulgado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta quinta-feira, 13, apontou que o litoral paulista está com 50 praias impróprias para banho. De acordo com a entidade, a classificação é feita semanalmente e a mais recente apontou que 40 das faixas de areia inadequadas estão na Baixada Santista e dez no Litoral Norte.

Conforme a Cetesb, as praias são avaliadas pela densidade de bactérias fecais medidas em amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas. A faixa de areia é considerada como imprópria para banho caso a presença de enterococos, principais causadores de gastroenterite, supere 100 UFC (Unidades Formadoras de Colônias) por mL em duas ou mais amostras das cinco obtidas.

De acordo com o levantamento, mais da metade das praias da Baixada Santista analisadas estão impróprias para banho. As faixas de areia inadequadas representam 10,2% das presentes no Litoral Norte.

Confira a lista das praias impróprias para banho:

Bertioga

Boracéia – Sul

Guaratuba

São Lourenço – Prox. Morro

Enseada – Indaiá

Enseada – Vista Linda

Enseada – Col. Sesc

Guarujá

Perequê

Enseada – R. Chile

Enseada – Av. Santa Maria

Santos

Boqueirão

Gonzaga

José Menino – R. Olavo Bilac

José Menino – R. Fred. Ozanan

São Vicente

Milionários

Gonzaguinha

Praia Grande

Aviação

Vila Tupi

Vila Mirim

Maracanã

Mongaguá

Vila São Paulo

Central

Vera Cruz

Itaóca

Agenor De Campos

Flórida Mirim

Itanhaém

Campos Elíseos

Suarão

Suarão – AFPESP

Parque Balneário

Centro

Praia Dos Pescadores

Sonho

Jardim Cibratel

Jardim São Fernando

Baln. Jd. Regina

Balneário Gaivota

Peruíbe

Icaraíba

Baln. S. J. Batista

Av. São João

Guaraú

Ubatuba

Rio Itamambuca

Itaguá – em dois pontos da faixa de areia

Santa Rita

Caraguatatuba

Prainha

São Sebastião

Arrastão

Pontal da Cruz

Ilhabela