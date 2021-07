São Paulo supera Inter no Beira-Rio e vence primeira no Brasileiro

Após nove rodadas sem vencer, o São Paulo, enfim, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (7), o Tricolor derrotou o Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada da competição.

A equipe do Morumbi foi a oito pontos e saiu da zona de rebaixamento, subindo para o 16º lugar. O Colorado aparece duas posições à frente, com dez pontos, mas sem vencer há quatro rodadas.

Sem ganhar no Beira-Rio há dois meses, desde o Campeonato Gaúcho, e com a segunda defesa menos vazada do Brasileiro, o Internacional teve problemas logo cedo diante de um São Paulo mais determinado e reforçado pela volta do técnico Hernán Crespo, recuperado da infecção pelo novo coronavírus (covid-19). No primeiro minuto, Emiliano Rigoni foi lançado na área pelo também atacante Éder, driblou o goleiro Daniel e finalizou para o gol vazio, abrindo o marcador.

O Tricolor balançou as redes mais duas vezes no primeiro tempo, mas os lances foram invalidados por impedimento. Primeiro aos 11 minutos, com Eder. Depois aos 14, novamente com Rigoni, este último após avaliação do árbitro de vídeo. Entre uma chance e outra, o lateral Wellington acertou a trave esquerda do Inter.

O Colorado só acordou após os 20 minutos, mas o atacante Caio Vidal, recuperado de lesão, parou na própria pontaria e depois em grande defesa do goleiro Tiago Volpi. O São Paulo seguiu melhor e não ampliou aos 48 porque Daniel salvou uma cabeçada perigosa de Rigoni, na pequena área, após cruzamento do meia Igor Gomes pela esquerda.

A equipe visitante não mudou a postura no segundo tempo e ampliou aos oito minutos. O zagueiro Pedro Henrique afastou a bola levantada na área pelo lateral Daniel Alves, mas Igor Gomes pegou o rebote de voleio e marcou um golaço. O ritmo da partida caiu, com o Inter mostrando dificuldades para assustar e o Tricolor administrando o resultado que garantiu o fim do incômodo jejum no Brasileiro.

Com um voleio desses, tá todo mundo assim mesmo, Igor Gomes! Pedro H. Tesch/AGIF pic.twitter.com/Cg0CVi7hy1 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 8, 2021

Os times voltam a campo no sábado (10). O Internacional tentará a reabilitação contra o maior rival, o Grêmio, na Arena tricolor, em Porto Alegre, às 16h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 19h, o São Paulo recebe o Bahia no Morumbi, na capital paulista.

