São Paulo soma 8 jogos sem vencer e inicia Brasileirão com um gol e perto da zona da degola

Após o 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegou a seu terceiro empate consecutivo nesta temporada e ampliou para oito jogos sem vitória na competição, somando aos resultados na reta final do Brasileirão de 2024. Com apenas um gol marcado na edição de 2025 – justamente no duelo deste domingo -, a equipe de Luis Zubeldía se vê próxima da zona do rebaixamento após três rodadas.

Desde novembro de 2024, contra o Athletico-PR, o São Paulo não vence pelo Brasileirão. Foram cinco jogos na reta final da última temporada, com dois empates e três derrotas. Na última rodada, o revés diante do Botafogo ajudou a equipe carioca a sacramentar o título nacional, mesmo sem o tropeço do Palmeiras, diante do Fluminense, no último jogo do Brasileirão.

Neste ano, no entanto, os três empates consecutivos (0 a 0 contra Sport e Atlético-MG, e 1 a 1 diante do Cruzeiro), somam-se à pressão sobre o argentino Luis Zubeldía. Na última quinta-feira, o São Paulo chegou a abrir 2 a 0 de vantagem sobre o Alianza Lima, do Peru, mas cedeu o empate, ao sofrer dois gols na reta final. Contra o Cruzeiro, novamente esteve à frente do placar, mas não conseguiu assegurar a vitória. Ferreirinha foi responsável pelos últimos três gols da equipe.

O treinador não esteve à frente da equipe contra o Cruzeiro por suspensão, que deixou o gramado do MorumBis sob vaias das arquibancadas. Mesmo assim, a diretoria são-paulina garante que ele permanecerá com o clube nas próxima partida, diante de Botafogo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

“Ouve-se muito que o Zubeldia está por um fio, que corre o risco de cair, mas posso te garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos aqui no Morumbis e, junto conosco, desce do ônibus Luís Zubeldía”, afirmou Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, em entrevista à ESPN.

O início desta temporada no Brasileirão é semelhante àquele da equipe em 2024, quando somou três pontos nas três primeiras rodadas. No entanto, diferentemente de 2025, o time somou uma vitória e marcou cinco gols nos primeiros jogos do campeonato.

Neste início, o São Paulo sofre com os desfalques de Lucas Moura e Oscar, duas das principais peças de Zubeldía para a temporada. Maxi Cuberas, auxiliar técnico, espera que os jogadores estejam à disposição do treinador argentino para o duelo com o Santos, no próximo fim de semana. “Não queremos apressar nenhuma evolução e perdê-lo outra vez por uma lesão. Cremos, pelo que nos diz o corpo médico, que no fim de semana, dias a mais ou a menos, já estarão à disposição Lucas e, provavelmente, o Oscar”, afirmou, na entrevista coletiva após a partida.

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), para se afastar da zona de rebaixamento. Na 15ª posição, o time está a um ponto do Atlético-MG, primeiro clube dentro da zona da degola. Além disso, caso haja um novo tropeço na próxima rodada, Zubeldía pode chegar pressionado para o clássico com o Santos, em duelo direto pela parte de baixo da tabela.