São Paulo sofre com lesões e perde para o Talleres (2-1) na estreia na Libertadores

O São Paulo perdeu em sua visita ao argentino Talleres por 2 a 1, em partida da primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2024, disputada na noite desta quinta-feira (4) no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Ramiro Ruiz Rodríguez (45’+5) e Rubén Botta (52′) marcaram os gols do time ‘albiazul’, enquanto Luciano (66′) diminuiu para o tricolor paulista.

A partida foi marcada pelas lesões que afetaram o São Paulo, que perdeu Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato apenas no primeiro tempo, e o primeiro gol do Talleres aconteceu quando o time brasileiro jogava com 10 por conta da saída de Wellington Rato, que não teve um substituto até o início do segundo tempo.

– Desfalques e mais desfalques –

Desde o início foi um jogo acidentado, muitas vezes interrompido. Já aos 3 minutos o paraguaio Ramón Sosa teve que desfalcar o Talleres devido a um problema muscular, e aos 20 foi a vez de Rafinha sair, o primeiro do time paulista a deixar o campo devido a uma lesão.

Mas a ‘epidemia’ de problemas físicos não ia parar por aí, porque aos 27 minutos Lucas Moura também saiu de campo, e aos 45 foi a vez de Wellington Rato, no seu caso por causa de um problema no tornozelo, depois de um jogador adversário ter caído sobre ele.

O técnico do São Paulo Thiago Carpini optou por não substituir imediatamente Rato, pois isso significaria esgotar as três janelas de substituições, e optou por esperar até o intervalo.

Mas, devido aos atrasos causados por todas as lesões anteriores, foram oito minutos de acréscimos no primeiro tempo, e aí veio o gol argentino. O Talleres tocou rápido, Catalán encontrou espaço dentro da área e deu uma assistência para Ruiz Rodríguez, que havia entrado no lugar do lesionado Sosa, que chutou de pé direito. A bola bateu nas duas traves antes de entrar.

O São Paulo sentiu o golpe na reta final de um primeiro tempo em que dominou em alguns momentos, embora só tenha chegado com perigo em um chute de longa distância de Wellington Rato que Herrera se esticou todo para defender.

O tricolor paulista tentou se aproximar, mas o Talleres esperou fechado atrás e ampliou em um novo ataque em jogada rápida, em que Guido Herrera deu a saída de bola, Diego Costa tentou afastar de cabeça e a bola sobrou para Botta que driblou Arboleda e chutou de pé esquerdo, sem chances para Rafael.

Carpini aproveitou a última janela de substituições que lhe restava para colocar Galoppo e Luciano. E o gol saiu num lance que contou com a participação dos dois. O meio-campista argentino finalizou de longe, a bola bateu na trave direita e Luciano foi oportunista para pegar o rebote e mandar para a rede.

O São Paulo partiu com tudo em busca do empate e quase marcou em uma grande jogada de Luciano dentro da área, mas Herrera saiu a tempo de interceptar.

E nos últimos minutos o Talleres teve a chance de marcar o terceiro em algumas ocasiões mas a bola não entrou.

O São Paulo ainda teve uma última chance no quinto minuto dos acréscimos, mas Herrera defendeu na linha para alívio do Talleres que comemorou a conquista dos 3 pontos na estreia.

Na próxima rodada, o tricolor paulista recebe o chileno Cobresal, na quarta-feira, dia 10, e no mesmo dia o Talleres vai ao Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil.

