São Paulo segue sem vencer times que subiram da Série B do Brasileiro Tricolor empatou todos os seis jogos disputados contra times que subiram para a primeira divisão na temporada passada: Chapecoense, América-MG, Cuiabá e Juventude

O São Paulo vem perdendo pontos importantes no Campeonato Brasileiro contra equipes que estavam na Série B da competição na temporada passada. Até o momento, o Tricolor não conseguiu vencer nenhum dos quatro clubes que subiram para a Série A nesse ano.

Em seis partidas até aqui, foram seis empates, com cinco gols marcados e sofridos. Nesses confrontos, três foram em casa e três fora. Resta somente as partidas contra o Juventude, no Morumbi, e América-MG, fora, que serão disputadas na penúltima e última rodada do Brasileirão, respectivamente.

Os jogos contra times promovidos para a Série A começaram contra a Chapecoense, em empate por 1 a 1 no Morumbi. No primeiro turno, o Tricolor ainda empatou com Cuiabá por 2 a 2, também em casa, contra o Juventude, em Caxias, por 1 a 1 e diante do América-MG, no Morumbi, por 0 a 0.

No returno, o time comandado por Hernán Crespo empatou contra Chapecoense, em Chapecó, por 1 a 1 e diante do Cuiabá, no Mato Grosso, por 0 a 0. O São Paulo está na 13ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos, na frente de Juventude, 15º e Chapecoense, 20º. Cuiabá, 12º, e América-MG, 10º, estão na frente do Tricolor na classificação.

