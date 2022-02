São Paulo segue mapeando mercado em busca de pedidos de Rogério Ceni Treinador quer um zagueiro e um volante para ajudar a encorpar a defesa, que vem sofrendo no começo da temporada. No entanto, diretoria age com cautela

O São Paulo contratou cinco reforços para essa temporada, mas não deve parar por aí. O Tricolor busca pelo menos mais dois jogadores, um volante e um zagueiro, para encorpar a defesa e trazer mais opções para o técnico Rogério Ceni, pressionado no cargo após o início ruim no Campeonato Paulista.

Quem está mais perto de chegar é o zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos, que está no Portimonense-POR. O Tricolor acertou as bases salariais com o defensor e enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra.

Agora, a diretoria são-paulina aguarda a resposta dos portugueses, que tem um bom relacionamento com a diretoria são-paulina. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.

E MAIS:

Além disso, Rogério externou a procura por um volante alto, que agregaria nas características do time. Hoje, o elenco do São Paulo conta somente com Luan como um primeiro volante de origem. Inclusive, o camisa 13 está lesionado e ainda não atuou com Ceni no comando.

A diretoria mapeia essa posição no mercado mas não tem um nome definido. Enfrentando grave crise financeira, o clube tenta ‘oportunidades’ de mercado.

– Todo mundo sabe que estamos em busca de mais um zagueiro para tentar melhorar o jogo aéreo, a altura do time. O volante alto, um time alto é mais fácil de se trabalhar. Se você tem uma linha de quatro defensores grandes dá muito mais segurança à equipe. Em algum lugar do campo teremos que achar jogadores mais altos – afirmou Ceni após a derrota para o Red Bull Bragantino.

E MAIS:

Saiba mais