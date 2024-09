São Paulo sedia lançamento de livro que inspira mulheres a superarem desafios

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 15:22 Para compartilhar:

No próximo dia 26 de setembro de 2024, São Paulo será palco de um evento de grande relevância para o movimento do poder feminino. A Literare Books, Naíle Mamede e 67 escritores lançarão o livro “Lugar de Mulher é No Topo do Mundo”, uma coletânea de histórias inspiradoras que visam incentivar mulheres a superarem desafios e alcançarem o sucesso em diversas áreas de suas vidas.

A obra conta com o prefácio de Dr. Ives Gandra Martins, um dos mais respeitados juristas do país, apresentação da Professora e Filósofa Lúcia Helena Galvão, de Nova acrópole e introdução de Tiago Pavinatto. O livro será lançado em um evento exclusivo no Palácio Fiorentino, um dos espaços mais tradicionais da elite paulistana.

Além do lançamento em São Paulo, o livro também será lançado em Dubai e Nova Iorque com a participação da professora Lúcia Helena Galvão, reforçando o alcance global da obra e a importância do tema tratado. O evento marcará ainda o lançamento do Instituto AMAAADA (Associação e Mobilização para Acolher e Apoiar Mulheres em Ambientes Desafiadores), uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a autonomia financeira, jurídica e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica.

Iniciativa e Inspiração

A obra surgiu inspirada em Naíle Mamede, cuja trajetória de vida é um verdadeiro exemplo de coragem e determinação, uma mulher que comia barro para aplacar a fome, foi escrava infantil, sofreu violência doméstica e, apesar dos percalços, transformou sua vida através dos estudos e conquistou o “Topo do Mundo”. Hoje, como advogada bem-sucedida, empresária e coordenadora editorial, Naíle Mamede personifica os valores de luta, superação, alegria e amor, inspirando mulheres de todas as origens a perseguirem seus sonhos.

Além de mulheres prestigiadas no cenário brasileiro, o livro também retrata a história de superação de homens que conquistaram sucesso incentivados por grandes mulheres. Fernando Peixoto é um deles. Autodidata, o empresário tem sua trajetória marcada pela coragem e visão inovadora. Transformando ideias em realidade, sem ser ourives, abriu uma fábrica de joias; sem ser professor, fundou uma escola e abriu um polo universitário; sem ser músico, formou uma banda de forró de sucesso, e sem ser engenheiro, criou uma construtora. e está prestes a inaugurar uma usina de energia. Para Fernando, o sucesso não está nos títulos, mas na coragem de agir e nos resultados alcançados.

A partir do dia 26, “Lugar de Mulher é No Topo Do Mundo” estará a venda nas melhores livrarias do Brasil, na Amazon e em todas as plataformas digitais.

Sobre o Evento

Data: 26 de setembro de 2024

Local: Palácio Fiorentino – Clube Nacional, São Paulo

Lista VIP: Entrada somente com nome na lista.