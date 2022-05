São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda com desfalques Tricolor iniciou preparação para encarar o Avaí, no próximo sábado

O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta terça-feira (31). A equipe do técnico Rogério Ceni se prepara para encarar o Avaí, no próximo sábado (04), às 19h, na Ressacada, pelo Brasileirão.





O treino não contou com as presenças de Arboleda, na seleção equatoriana, além da dupla Caio e Beraldo, que viajaram para a Seleção Brasileira sub-20. O trio será desfalque para os próximos dias de treinamentos.

Uma boa notícia é a volta do lateral-direito Moreira, que recuperado da COVID-19, retornou à rotina do grupo e está à disposição de Rogério Ceni para a sequência da temporada.

Em relação aos machucados, Talles Costa, Gabriel Sara e Nikão seguiram em tratamento no Reffis, enquanto Andrés Colorado trabalhou no gramado com a fisioterapia.