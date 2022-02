São Paulo se reapresenta nesta quinta; veja a programação Elenco do Tricolor volta aos treinamentos na tarde de hoje no CT da Barra Funda. Clube já se prepara para a partida diante da Ponte Preta, no próximo domingo, em Campinas

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, na última quarta-feira (09), no Morumbi, o elenco do São Paulo se reapresentará na tarde desta quinta-feira (10), de olho na Ponte Preta, duelo que será disputado no domingo (13), às 20h30, no Moisés Lucarelli.

Após o treinamento desta quinta, o time comandado por Rogério Ceni terá duas atividades, uma na sexta e outra no sábado, todas na parte da manhã.

No domingo, o elenco viaja para Campinas, local da partida contra a Macaca, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni espera a evolução do quarteto que está no departamento médico: o zagueiro Walce, o volante Luan, o meia Patrick e o atacante Luciano.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO SÃO PAULO



Quinta-feira (10/02)

Treino – Tarde

CT da Barra Funda

Sexta-feira (11/02)

Treino – Manhã

CT da Barra Funda

Sábado (12/02)

Treino – Manhã

CT da Barra Funda

Domingo (13/02)

Ponte Preta x São Paulo

Estádio Moisés Lucarelli – 18h30

6ª Rodada do Campeonato Paulista

