São Paulo se reapresenta e Dorival Jr. ‘ensaia’ 11 reservas que deve escalar contra o Fortaleza

O São Paulo não teve descanso após abrir vantagem de 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e o técnico Dorival Júnior começou a trabalhar com os 11 reservas que deve utilizar diante do Fortaleza, quarta-feira, pelo Brasileirão.

Como o foco é estar totalmente descansado para o segundo jogo da final contra os cariocas, no Morumbi, o treinador não deve levar suas principais peças nem para a reserva no estádio tricolor nesta quarta-feira, às 21h30.

Os titulares fizeram somente um trabalho regenerativo na parte interna do CT. E repouso deve ser a palavra de ordem ao longo da semana. Depois de desgastante jogo de ida, o comandante já falou que não exigirá muito de sua equipe nas atividades da semana. O plano de jogo será passado ao grupo a partir de quinta-feira, somente.

Enquanto isso, peças importantes como o colombiano James Rodríguez, o volante Gabriel Neves, o atacante Alexandre Pato e o lateral-esquerdo Welington querem aproveitar a partida com os cearenses para mostrar que podem ser utilizados na final de domingo, mesmo no decorrer da partida.

Já nesta segunda-feira, o time para a rodada do Brasileirão foi ensaiado com um treino coletivo de 11 contra 11. O comandante tricolor ainda fez atividades táticas de embate sob pressão e em campo reduzido para superar possível esquema defensivo dos visitantes.

Mesmo com time alternativo, a ideia de Dorival é somar uma vitória em casa para ganhar respiro na perigosa aproximação à zona de risco e para o time voltar a brigar pela parte de cima da tabela. São apenas 28 pontos somados na competição nacional, na qual o time ainda não ganhou como visitante, mas faz a diferença em seus domínios.

