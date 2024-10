São Paulo se prepara para receber melhor da gastronomia italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2024 - 13:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 3 OUT (ANSA) – Por Lucas Rizzi – O Consulado-Geral da Itália em São Paulo apresentou oficialmente a 13ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, que leva para a capital paulista chefs de cada uma das 20 regiões do “Belpaese” para cozinhar menus especiais em 20 restaurantes renomados da cidade ao longo de uma semana.

Em 2024, a iniciativa acontece de 21 a 27 de outubro, com uma novidade: a inclusão de São Paulo como “21ª região”, uma forma de homenagear os 150 anos de imigração italiana no Brasil.

“Muitas famílias italianas contribuíram de maneira determinante para o desenvolvimento econômico, social, cultural e político desse maravilhoso país, e em particular de São Paulo, a cidade mais italiana fora da Itália”, disse o cônsul-geral Domenico Fornara durante o evento de apresentação.

Para celebrar essa história, a centenária padaria e restaurante Basilicata preparará um cardápio ítalo-brasileiro com pratos que unem as tradições dos dois países, como o clássico filé à parmegiana, uma das receitas mais amadas pelos paulistanos e criada por imigrantes italianos no Brasil.

“A Basilicata está fazendo 110 anos em 2024, e montamos um menu inspirado nessa miscigenação, com um toque brasileiro, então a expectativa é alta”, disse à ANSA o chef Rafael Lorenti, representante da quinta geração da família à frente da padaria.

A “Settimana” foi criada em São Paulo em 2012 e serviu de inspiração para a Semana da Cozinha Italiana, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália em embaixadas e consulados do mundo todo desde 2016.

“Mas São Paulo permanece o único lugar onde celebramos a cozinha regional italiana, com 20 chefs, um de cada região da Itália, trabalhando com chefs locais em restaurantes renomados”, acrescentou Fornara.

Segundo Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina, que organiza o evento ao lado do Consulado, o público em cada edição costuma girar em torno de 7 mil pessoas.

“Mas acho que vamos ter uma participação maior”, disse.

Além do Basilicata, os restaurantes participantes da 13ª edição são: Ristorantino (Abruzzo), Zucco-Jardins (Basilicata), Sensi (Calábria), Lido (Campânia), Vinheria Percussi (Emilia-Romagna), Terraço Itália (Friuli Veneza Giulia), Ca’d’Oro (Lazio), Santo Colomba (Ligúria), Maremonti-Campo Belo (Lombardia), Vinarium (Marcas), Shihoma Deli (Molise), Piselli-Jardins (Piemonte), Supra di Mauro Maia (Puglia), Tre Bicchieri (Sardenha), Enosteria-Oscar Freire (Sicília), Temperani Trattoria (Toscana), Zena (Trentino-Alto Ádige), Casa Santo Antônio (Úmbria), A Presto (Vale de Aosta) e Gero Itaim (Vêneto).

Os cardápios de três etapas (entrada, primeiro ou segundo prato e sobremesa) vão de R$ 130 a R$ 290, e os menus completos (entrada, primeiro e segundo pratos e sobremesa) custarão de R$ 170 a R$ 390. (ANSA).