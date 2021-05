São Paulo se aproxima de contratar meia-atacante argentino Rigoni Perto de fechar com o Tricolor, jogador atualmente defende o Elche, da Espanha, e acumula passagens por Zenit, Atalanta, Sampdoria, Independiente e Belgrano

O São Paulo está muito próximo de fechar um acordo para a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. Atualmente no Elche, da Espanha, o jogador foi alvo de rumores nesta sexta-feira (21), o LANCE! confirmou que a negociação está avançada e falta apenas a assinatura.

Caso assine com o Tricolor, o atleta deve ter um contrato de três anos de duração, mas a diretoria são-paulina preferiu não revelar os valores da negociação com o meia.

Emiliano Rigoni foi revelado pelo Belgrano, da Argentina, e despontou no futebol sul-americano com a camisa do Independiente. Por lá, jogou ao lado de Martín Benítez, que pode ser seu companheiro de clube mais uma vez, agora no São Paulo.

Em agosto de 2017, pouco antes da equipe se sagrar campeã da Copa Sul-Americana, o atleta fechou com o Zenit, da Rússia, e deixou o futebol Latino.

Na Rússia, o atleta fez uma boa primeira temporada, marcando seis gols em 28 jogos e foi emprestado em 2018 para a Atalanta, da Itália, onde jogou 12 vezes e marcou três gols.

No ano seguinte, um novo empréstimo, dessa vez para a Sampdoria, também da Itália. Em 2020, mais uma vez o atleta foi emprestado, defendendo o Elche, da Espanha.

Com seu empréstimo acabando no dia 30 de junho, o meia ficará, também, sem contrato com o Zenit e assim está livre para assinar com o São Paulo.

Também utilizado como um jogador de ataque, atuando pelos lados, Rigoni pode agregar ao esquema de Crespo, tendo velocidade e boas habilidades técnicas, como o drible e o passe.

O atleta foi um pedido pessoal do treinador Hernán Crespo e recebeu o aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho. Argentino e velho conhecido de Benítez, Rigoni pode ter um bom encaixe na equipe.

