São Paulo se acerta no intervalo, bate o CSA e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

Em dois tempos, o São Paulo apresentou posturas completamente diferentes e, depois de começar apático, voltou decisivo para a segunda etapa e bateu o CSA por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O resultado leva o clube tricolor para a terceira fase da Copa do Brasil. O próximo rival será o CRB, outro time alagoano, que bateu fora de casa o Novo Hamburgo-RS nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A lentidão do primeiro tempo preocupou o torcedor e o clima ficou tenso no estádio. O São Paulo até tentou criar espaços e articular jogadas ofensivas, mas faltava criatividade e agilidade para passar da marcação do CSA. Os mandantes foram superiores na primeira metade mesmo com menos posse de bola e mostraram oportunismo, abusando dos chutes de fora da área. Rafinha, Talisson e Leandro Kivel quase surpreenderam o goleiro Sidão.

Enquanto isso, vaias para os tricolores. No time do técnico Dorival Junior, a bola demorava para passar do setor defensivo para o meio de campo. Com mais posse de bola, o São Paulo apostou nas jogadas pelas pontas e as poucas boas oportunidades da primeira etapa surgiam pela direita.

Mais rápido na volta do intervalo, o São Paulo deixou o seu torcedor mais tranquilo já no início do segundo tempo, quando Marcos Guilherme, depois de triangulação com o meia peruano Cueva pela direita, achou Nenê sozinho na frente do goleiro, que fez 1 a 0, aos 3 minutos.

O time tricolor continuou pressionando, Diego Souza tentou de fora da área, Hudson e Jucilei tentavam conduzir contra-ataques, mas foi o lateral-esquerdo Reinaldo quem lançou para Diego Souza. Dentro da área, o atacante foi derrubado pelo goleiro Mota e o árbitro marcou pênalti. Aos 16 minutos, Cueva converteu.

Com a vantagem, o São Paulo puxou o freio e o jogo voltou a esfriar. Dorival Junior promoveu a estreia do meia-atacante Valdívia em busca de mais velocidade, mas o jogo continuou fechado no meio de campo, enquanto que os mandantes tentavam correr atrás do prejuízo.

FICHA TÉCNICA

CSA 0 x 2 SÃO PAULO

CSA – Mota; Talisson, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Dawhan, Giva (Bruno Veiga), Yuri e Leandro Kivel (Michel Douglas); Daniel Costa e Didira (Yago). Técnico: Flávio Araújo.

SÃO PAULO – Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê (Valdívia) e Cueva (Shaylon); Marcos Guilherme (Caíque) e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

GOLS – Nenê, aos 3, e Cueva (pênalti), aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Leandro Kivel e Mota (CSA).

CARTÃO VERMELHO – Yuri (CSA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).