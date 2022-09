São Paulo revela valores e inicia venda de ingressos para clássico contra o Corinthians no Morumbi

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 17:36 Compartilhe







Os torcedores do São Paulo que pretendem ir ao Morumbi para acompanhar o clássico contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro, já podem começar a comprar os seus ingressos. A partida acontece às 16h (de Brasília) do próximo domingo (11). Como é habitual, a prioridade do lote inicial é para os sócios-torcedores do Tricolor.

GALERIA

+ Relembre nove vezes em que o São Paulo faturou alto com mecanismo de solidariedade da Fifa

Depois da polêmica com o aumento repentino dos preços para as partidas das semifinais das copas do Brasil e Sul-Americana, a diretoria optou por manter os valores que vinham sendo cobrados nas partidas da principal competição nacional, com arquibancadas custando de R$ 30 (o setor popular) a R$ 70.

Confira os valores dos ingressos, lembrando que por norma judicial de São Paulo somente torcedores do Tricolor poderão estar presentes:

GRATUIDADE: Não há gratuidade para menores de idade.

> SÓCIO TORCEDOR

Venda somente online em spfc.totalacesso.com

Datas de abertura das vendas, com prioridade:

Plano Diamante (planos antigos: Tu És o Primeiro e Tu És Grande): 10h do dia 03/09/2022;

Plano Tricolor (planos antigos: Tu ÉS Forte): 10h do dia 04/09/2022;

Plano Preto (planos antigos: Clube da Fé): 10h do dia 05/09/2022;

Plano Branco (planos antigos: O Mais Querido e São Paulo Brasil): 10h do dia 06/09/2022;

Plano Vermelho (planos antigos: Vamos, São Paulo e Sou Tricolor): 10h do dia 07/09/2022.

Planos Novos – Sócio Torcedor

spfcxsccp.jpg

> VENDA PARA TODA A TORCIDA DO SÃO PAULO:

A partir das 10h de 08/09/2022 em spfc.totalacesso.com

A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com. Não há venda de ingressos em bilheterias.

ARQUIBANCADAS

Venda somente online em spfc.totalacesso.com

Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 30 / R$ 15 ½ entrada

Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 60 / R$ 30

Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 70 / R$ 35 ½

Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 70 / R$ 35 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Venda somente online em spfc.totalacesso.com

Cadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 200 / R$ 100 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Venda somente online em spfc.totalacesso.com

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes (contatos ao final deste informativo).

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

A partir das 10h de 03/09 até às 16h de 11/09 em spfc.totalacesso.com > R$ 350

O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 12h.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 03/09 até às 16h de 10/09 em spfc.totalacesso.com > R$ 300

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Copa do Brasil-22

> Confira todos os jogos da Copa Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

E MAIS: