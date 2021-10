São Paulo retorna ao estádio que marcou o início de sua sequência negativa no Brasileirão de 2020 O Tricolor retorna, neste domingo (24), ao estádio Nabi Abi Chedid, para enfrentar o Red Bull Bragantino. No último Brasileirão, derrocada são-paulina iniciou-se neste estádio

Neste domingo (24), o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando de uma vitória para engatar sequência positiva na competição, a equipe volta ao estádio Nabi Abi Chedid, que marcou negativamente a última temporada do Tricolor.

No Brasileirão de 2020, o São Paulo enfrentou o Red Bull Bragantino fora de casa no dia 6 de janeiro, também pela 28ª rodada. O Tricolor era líder da competição e era grande favorito ao titulo, porém terminou a partida sendo derrotado por 4 a 2.

A partida ficou marcada pela discussão polêmica entre Tchê Tchê e Fernando Diniz, na qual o treinador chamou o meia de ‘perninha’, ‘mascaradinho’ e ingrato. Com a derrota acachapante, o Tricolor começou, ali, uma derrocada no campeonato, terminando em quarto lugar, quase perdendo espaço no G4.

A sequência ruim de jogos iniciada após essa derrota, somada à polêmica com Tchê Tchê, derrubou o treinador Fernando Diniz ao final de janeiro, antes mesmo do fim do campeonato, terminando de maneira trágica uma temporada que parecia trazer glórias ao time.

Na mesma 28ª rodada do Brasileirão, mas desta vez em 2021, o São Paulo precisa engatar nova sequência, mas desta vez de bons resultados. Em posição contrária à do ano passado, o Tricolor ocupa a 12ª posição, estando na parte de baixo da tabela. Uma vitória é crucial para fazer a equipe subir posições e ingressar na parte de cima da tabela.

O Tricolor, porém, conta com muitos desfalques. Os atacantes Calleri, Rigoni e Galeano, os volantes Luan e William e o zagueiro Walce se recuperam de suas respectivas lesões.

A bola rola às 18h15, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com o São Paulo buscando subir na tabela e o Red Bull Bragantino buscando voltar ao G4.

