São Paulo renova contrato de empréstimo de atacante paraguaio

O São Paulo renovou o contrato de empréstimo de um jogador paraguaio considerado uma das joias da base tricolor. Trata-se de Antonio Galeano, atacante de 20 anos que pertence ao Rubio Ñu-PAR. A informação é do GE.

Galeano estava emprestado pelos paraguaios até o último dia de 2020. Agora, o São Paulo conseguiu estender o vínculo até o final de janeiro. Na prorrogação do contrato, serão mantidas as mesmas condições da opção de compra: 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

A renovação já foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Cabe agora ao novo presidente do São Paulo, Júlio Casares, e a sua equipe, decidirem o futuro do atacante no Time do Morumbi.

No ano de 2020, Galeano disputou 31 partidas com a equipe de base do São Paulo e ainda foi o artilheiro do time na Copa do Brasil sub-20, com cinco gols marcados em cinco jogos.

Além disso, ele também chegou a ser relacionado pelo treinador Fernando Diniz para reforçar o time principal em duas rodadas do Campeonato Brasileiro, no mês de novembro de 2020. Contra o Ceará, Galeano entrou no último minuto do jogo para fazer a estreia na equipe de cima. Três dias depois, contra o Bahia, ficou no banco de reservas e não foi colocado por Diniz.

No clube paulista desde o início de 2019, o paraguaio se destaca pelo estilo de jogo. Geralmente, atua pelas pontas e tem a força física e a velocidade como principais características. Ele também pode jogar como centroavante.

Vale lembrar que o São Paulo disputa a fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, contra o Athletico-PR. A partida de ida foi 1 a 1, em Cotia. A equipe comandada por Orlando Ribeiro foi eliminada da Copa do Brasil sub-20 pelo Bahia, também nas quartas de final, em novembro de 2020.

