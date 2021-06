São Paulo renova contrato da meio-campista Yaya por mais um ano Jogadora revelada pela base são-paulina assinou permanência até junho de 2022. Yaya chegou ao Tricolor em 2017, com apenas 15 anos de idade e é uma das destaques do time

O São Paulo assinou a renovação de contrato com a meio-campista Yaya por mais uma temporada. Agora, seu vínculo vai até junho de 2022. Revelada pela base tricolor e uma das jogadoras mais promissoras do futebol feminino brasileiro, Yaya é um dos destaques da equipe feminina do Tricolor.

Ela chegou ao São Paulo em 2017, por meio de uma parceria com o Centro Olímpico para a disputa do Campeonato Paulista Feminino Sub-17. Na época, Yaya tinha apenas 15 anos e foi campeã paulista com o Tricolor pela primeira vez.

Baixe o aplicativo do LANCE! e acompanhe o Brasileirão

Em 2019, chegou ao elenco profissional e não saiu mais. Ela está na terceira temporada seguida com o time principal e vem se destacando com convocações para a Seleção Feminina Sub-20 e também para a adulta. Neste ano, a jogadora já atuou em dez de onze jogos do Brasileirão.

– Estou muito feliz por renovar e ficar mais um ano aqui no clube. Espero que seja mais um ano de aprendizado e coisas boas no time que comecei e ganhei minha primeira oportunidade profissional – afirmou a meia ao site oficial do São Paulo.

Desde a base até o profissional, a meia já conquistou o tricampeonato Paulista Feminino Sub-17 (2017, 2018, 2019), o Torneio de Desenvolvimento (2018), a Copa Nike (2019), a Fiesta Sudamericana (2019) e o Brasileiro Série A-2 (2019).

E MAIS:

Veja também