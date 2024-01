São Paulo renova com Muricy Ramalho, Milton Cruz e profissionais do futebol por mais 3 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 19:55 Para compartilhar:

Reeleito por aclamação há uma semana para mais um triênio no comando do São Paulo, o presidente Julio Casares anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato da diretoria do futebol profissional e também da base, garantindo nomes como o de Muricy Ramalho, Milton Cruz e Zetti até o fim de 2026, quando encerra sua segunda passagem no clube.

O dirigente ainda aguarda um desfecho sobre a situação do técnico Dorival Júnior, favorito para assumir a seleção brasileira, e que deve dar seu veredicto neste sábado pela manhã, quando o clube se reapresenta após as férias. Mas vai garantindo as principais peças no clube.

“São-paulinos e são-paulinos, eu estou aqui no CT da Barra Funda para dizer a você que na linha da profissionalização de futebol, acabamos de renovar os contratos do Muricy Ramalho, nosso coordenador de futebol, do Rui Costa, nosso executivo de futebol, e também do Milton Cruz, auxiliar técnico, que continuam com a gente em 24, 25 e 26. Esse é nosso propósito: dar continuidade ao trabalho de reposicionamento do São Paulo dentro e fora de campo”, afirmou Casares, antes de também oficializar o acordo com os profissionais da base.

“E também a renovação de contrato do Marcos Biasotto, nosso executivo de futebol da base, do coordenador de goleiros Zetti, nosso grande ídolo, e do preparador físico Altair Ramos, de alta performance, que a molecada precisa”, completou.

“Biasotto, Zetti e Altair estão lá em Cotia. Assim, a integração do futebol profissional com a base, nós garantimos essa espinha dorsal que tem na direção do futebol o Carlos Belmonte e todos nós participando ativamente, como trabalhamos no exercício de 2021 a 2023”, explicou. “Continuamos assim com profissionalização, com foco no valor da marca do São Paulo e principalmente na qualidade do conteúdo dentro e fora de campo. Estamos juntos, juntos com o São Paulo.”

