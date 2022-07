São Paulo rejeita pedido do Santos para liberar Toró antes do fim de contrato e descarta empréstimo Em negociação com jogador, Peixe queria antecipar sua chegada, mas Tricolor barrou

Se o Santos tiver interesse em contar com o atacante Toró, vai ter de esperar até o final do contrato do jogador para contratá-lo. Conforme o LANCE! apurou, o São Paulo disse não ao pedido do rival para liberá-lo com seis meses de antecedência.

Desesperado em busca de reforços, o Peixe passou os últimos dois dias tentando entrar em contato com o Tricolor para selar o negócio e anunciar Toró a tempo da abertura da janela de transferência, no próximo dia 18.

Dirigentes santistas chegaram a propor ao São Paulo o empréstimo de Toró por seis meses com o Alvinegro pagando os salários do atacante, cujo vínculo com o Tricolor acaba no final do ano e não deverá ser renovado.

O São Paulo, contudo, não pretende reforçar um rival sem nenhum tipo de compensação financeira.

Com as recentes mudanças no departamento de futebol do Santos, incluindo a saída de Edu Dracena e Guilherme Lipi, a negociação do clube com Toró precisou ser paralisada. O Peixe, porém, não pretende “encerrar” conversas com jogadores com negociação em andamento.

Toró tem passagens por Sport e Atlético-GO. Em 2022, disputou apenas seis jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O jogador atuou em quatro oportunidades pela Copa Sul-Americana.

Entre todas as peças do plantel cujo contrato acaba no final desta temporada, o São Paulo já renovou com o goleiro reserva Thiago Couto e está encaminhado o acerto com Igor Vinícius. As cláusulas com o atacante Calleri também foram atingidas e basta o Tricolor arcar os custos programados. O clube ainda avalia as situações de Reinaldo, Éder, Igor Gomes, Rafinha, Gabriel Neves e Andrés Colorado.

