São Paulo registra mais 1,4 milhão de casos confirmados de covid-19

São Paulo registrou neste sábado (2) um total de 1.467.953 casos confirmados de covid-19. A infecção provocada pelo novo coronavírus também já causou a morte de 46.808 pessoas no estado, que lidera o ranking nacional de óbitos pela doença.

Enquadrados na fase vermelha do Plano São Paulo, todos os municípios paulistas devem seguir medidas específicas de contenção do vírus até amanhã (3). Isso significa que apenas os serviços essenciais têm autorização para funcionar. As restrições também valeram para os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º e 2 de janeiro.

Ainda de acordo com o balanço atualizado hoje, 1.294.620 pessoas testaram positivo para covid-19, mas se recuperaram. Desse total, 156.734 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Veja também