São Paulo registra dia mais quente do ano; veja a previsão para os próximos dias

A cidade de São de Paulo registrou no domingo, 2, o dia mais quente do ano e do verão. O Climatempo informou que os termômetros da estação do Mirante de Santana registraram 34,7°C, superando assim o recorde anterior, que foi de 34°C, no dia 17 de fevereiro.

O número representa um recorde histórico para o mês de março na capital paulista. A medição tiveram início em 1943 e, desde então, não houve registro de uma temperatura tão elevada nesse período do ano.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira, 4, a previsão é de mudança no tempo por conta da atuação de um sistema meteorológico em alto níveis da atmosfera, conhecido como vórtice ciclônico, que favorece a formação de pancadas de chuva na parte da tarde, principalmente na capital e no interior do estado.

Antes da chuva, porém, o sol deve predominar e a temperatura seguirá com máxima prevista para 33°C em São Paulo. Já no litoral, a possibilidade de chuva segue baixa, mas nas outras regiões do estado haverá temporais isolados com raios e rajadas de vento.