São Paulo reencontra Diego Aguirre após saída do treinador em 2018 Uruguaio deixou a equipe de maneira questionável após boa campanha no Brasileirão

O jogo desta quarta-feira (7) entre São Paulo e Internacional marca o reencontro do Tricolor com seu ex-treinador Diego Aguirre. O argentino treinou a equipe durante o ano de 2018, tendo um boa temporada, principalmente no Brasileirão, mas deixou o comando do time de maneira questionável.

Demitido no final de 2018, o uruguaio fez uma boa campanha no Brasileirão, fazendo com que o São Paulo disputasse o título durante boa parte do torneio, mesmo sem ser cotado como um dos favoritos no começo do torneio.

Entretanto, ao final da temporada o desempenho do time caiu e, assim, Aguirre caiu junto, refém do próprio sucesso por não manter um nível que ele mesmo elevou no Tricolor. O time terminou em quinto lugar do Brasileirão, acima das expectativas do início da temporada, mas abaixo do que o time apresentou durante o campeonato.

Após sua demissão, Aguirre pouco se pronunciou sobre o ocorrido. Porém, em 2020, o treinador se mostrou insatisfeito com a demissão e disse que foi alvo de injustiça.

– Óbvio que foi ruim, que foi injusto, que não dá para entender, mas isso fica para trás. Eu preferi não falar no momento, porque eu estava ferido, estava mal e poderia falar alguma coisa que poderia me arrepender. Então deixei passar o tempo. Nós que estamos no futebol sabemos que acontecem essas coisas, faz parte – comentou o treinador em entrevista aos canais ESPN, em 2020.

Desde então, o uruguaio comandou o Al-Rayyan, do Qatar, em 2019 e 2020 e, recentemente, assinou com o Internacional de Porto Alegre e está de volta ao futebol brasileiro.

Nesta quarta-feira (7), Aguirre e São Paulo se reencontram no Beira-Rio, em um confronto válido pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola para Internacional e São Paulo a partir das 21h30.

Ainda sem vencer no campeonato, o Tricolor encara o Colorado precisando de uma vitória para se recuperar na tabela. Com cinco pontos conquistados em nove partidas, o time acumula cinco empates e quatro derrotas, ocupando a 17 colocação do torneio.

