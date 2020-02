São Paulo reclama na FPF de ‘atuação calamitosa’ de árbitro após empate

A atuação do árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro no duelo do São Paulo com o Novorizontino, no Morumbi, deixou a equipe tricolor bastante irritada. Entre outros erros, ele deixou de marcar dois pênaltis e validou os impedimentos marcados pelo auxiliar que culminaram em gols de Alexandre Pato – nas imagens, é possível ver que o atacante não estava em posição irregular. No final, a partida nesta segunda-feira terminou em 1 a 1.

“Já entramos em contato com a Federação Paulista de Futebol. O absurdo que aconteceu aqui eles vão ser os primeiros a reconhecer. Não foi um erro. O mais revoltante foi o contexto geral. Foram dois gols, pênaltis, faltas, algo revoltante, que vai enervando os jogadores e pode resolver o mando de jogo em uma próxima fase. O São Paulo não aceita. Vamos tomar as medidas necessárias”, reclamou Raí, executivo de futebol do clube.

“O VAR nem fez falta. Foi uma atuação calamitosa do árbitro. É uma pré-temporada, todo um trabalho sério, com os jogadores se dedicando ao máximo, e alguns saíram até machucados. Foi um nível que não se pode aceitar. Isso não pode acontecer em um nível de jogo como esse. É um desrespeito ao torcedor, ao jogador. Foi uma vergonha para todo o contexto do futebol, para a federação. Podia muito bem ter sido evitado”, continuou.

Para o técnico Fernando Diniz, a arbitragem prejudicou o São Paulo. “Atrapalhou muito. Foram quatro lances que poderiam ter resultado em gols. Dois legítimos e outros dois pênaltis. Pelo menos um deles muito claro, do Vitor Bueno. Outros lances de falta. A arbitragem foi extremamente confusa. Quando a arbitragem penaliza muito um time o futebol empobrece. Talvez quem tenha sido o destaque da partida foi a arbitragem”, disse.

Ele reclamou principalmente do segundo gol de Pato, que foi anulado por impedimento inexistente. “O bandeira não tinha anulado, foi o árbitro que anulou. Ele teve tanta convicção em anular o gol e todo mundo teve muita convicção de que foi gol legítimo. Foi um erro muito grosseiro. Não foi um erro normal. Só o árbitro que não teve dúvida em anular. Mas o bandeirinha deu gol normal”, afirmou.

Diego Lugano, diretor de relações institucionais do São Paulo, também esbravejou contra Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, que logo ao fim do primeiro tempo, sorri para seus auxiliares em imagem captada pelas câmeras de televisão. “Noite de bom futebol e má ‘sorte’. Anulação de dois gols muito legais. Fáceis de apitar. Dois pênaltis da mesma forma evidentes. Fora o sorriso injustificável no rosto”, escreveu em seu perfil no Twitter.