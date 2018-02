São Paulo recebeu 8 milhões de pessoas para o carnaval, diz prefeitura

Entre os dias 3 de fevereiro até ontem (12), São Paulo recebeu 8 milhões de pessoas para o carnaval. O balanço foi divulgado pela prefeitura, ao informar que este é o maior público já registrado para o evento.

Pela Avenida 23 de Maio, que foi utilizada pela primeira vez este ano para o carnaval, abrigando os maiores blocos carnavalescos, passaram 1,95 milhão de pessoas entre domingo (11) e segunda (12).

Ontem, a folia foi acompanhada por cerca de 1,15 milhões de foliões, que curtiram os blocos espalhados por todas as regiões da capital.

O período oficial do Carnaval em São Paulo teve início no dia 3 de fevereiro e se estenderá até o dia 18 deste mês, com previsão de 491 desfiles pela cidade. Durante o pré-carnaval, atrações como Monobloco, Acadêmicos do Baixo Augusta, Alceu Valença e Casa Comigo, levaram 4 milhões de foliões para as ruas da capital.

A estimativa de público da prefeitura é baseada em números fornecidos pelos blocos e pelo monitoramento feito pela Secretaria de Prefeituras Regionais, pela Companhia de Engenharia e Tráfego e pela Guarda Civil Metropolitana.