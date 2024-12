São Paulo receberá exposição de carros antigos italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 17:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 DEZ (ANSA) – Com o objetivo de comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, a cidade de São Paulo sediará no próximo domingo (15) a edição de 2024 do CircoloAuto, que reunirá dezenas de automóveis clássicos do Belpaese.

O evento, que é gratuito, possibilitará que o público veja de perto modelos de diversas marcas italianas, entre elas Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Fiat. A popular scooter Vespa também estará presente.

A programação está agendada para começar a partir das 8h45 (de Brasília), onde os participantes se reunirão para um café da manhã no Colégio Dante Alighieri. Na sequência, todos seguirão para o Instituto Italiano de Cultura, onde os veículos permanecerão expostos.

“É um evento para confraternizar com todos os apaixonados por ‘macchine’. A Itália, além de ser um país lindo e com uma culinária extraordinária, é o berço de marcas de automóveis que marcaram época e continuam inspirando apaixonados por carros de todo o mundo e o seu design é um dos mais admirados. O automóvel é parte fundamental da cultura italiana. E esse encontro mostra essa relação afetiva que temos com os nossos carros antigos”, explicou Luiz Roselli, advogado, diretor/secretário do Circolo Italiano.

Domenico Fornara, Cônsul Geral da Itália em São Paulo, e José de Lorenzo Messina, presidente do Circolo Italiano, realizarão o descerramento de uma placa alusiva à visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella, que esteve no Circolo Italiano em julho.

Além de um almoço típico italiano, os participantes do evento também vão inaugurar uma placa de saudação ao Alfa Romeo Clube do Brasil com a presença do atual presidente, Marco Pigossi.

(ANSA).