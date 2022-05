São Paulo receberá cerca de R$ 2,5 milhões com vaga nas oitavas da Sul-Americana Tricolor consegue premiação de 500 mil dólares pela classificação para a fase seguinte da competição continental

O São Paulo goleou o Jorge Wilstermann-BOL por 3 a 0, no Morumbi, garantindo a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com isso, o Tricolor conseguiu também um bom valor que pode ajudar o clube no fluxo de caixa.





Pela classificação às oitavas, o São Paulo irá receber 500 mil dólares da Conmebol. Na cotação de hoje, a quantia equivale a R$ 2,4 milhões.

Além do mais, o Tricolor já recebeu na fase de grupos, 300 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão), por cada jogo em casa. Ou seja, foram 900 mil dólares (R$ 4,4 milhões), somente nesses três jogos no Morumbi. No total, o São Paulo embolsará cerca de R$ 7 milhões até aqui na Sula.

O São Paulo tem mais uma partida para encerrar o Grupo D, o qual lidera com 13 pontos. O Tricolor enfrentará o Ayacucho-PER, na quarta-feira (25), às 19h15, no Morumbi.

