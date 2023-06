São Paulo receberá ‘3ª Giornata della Pizza’ em julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 16:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 29 JUN (ANSA) – Por ocasião da celebração do “Dia Nacional da Pizza”, em 10 de julho, a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) promoverá a “3ª Giornata della Pizza” na capital e interior paulista.

Entre os dias 10 e 16 de julho, 15 pizzarias da capital e do interior paulista – Indaiatuba, São José dos Campos, Mirandópolis, Campinas, Barueri, Arujá, Jundiaí, Bertioga, São Caetano e Sorocaba – vão servir a iguaria com técnica e ingredientes “Made in Italy”.

A iniciativa visa oferecer um percurso especial do prato, revelando os motivos que faz a pizza ser única na Itália. Desta forma, a experiência gastronômica será realizada a partir de uma regra básica: massa feita com farinha italiana e cobertura com alguns ingredientes provenientes do “Belpaese”.

Além da clássica napolitana, a proposta inclui também as pizzas alla romana, em formato quadrado, e al taglio, ou seja, “por pedaços”.

As pizzarias participantes terão que oferecer sabores tradicionais, como margherita (feita com tomate pelado, queijo mozzarela ou fiordilatte e manjericão fresco); speciale (finalizada com presunto cru, mortadela, guanciale ou pancetta); italo-brasiliana (com dois queijos importados e dois queijos produzidos no Brasil); ou creativa (pizza autoral da casa, com farinha e técnica italianas).

Realizada em parceria com Diretto, Italia Mais e Nonno Foods, a “3ª Giornata della Pizza” acontecerá nos seguintes estabelecimentos: Brace di Napoli Pizzeria Artigianale, Bráz Pizzaria, Da Riccardo Tradizione Romana, Diavola, Foglia Forneria, GattoFiga, It Pizza, La Braciera Pizzaria, Maremonti Trattoria & Pizza, Napoli Centrale, Ombra, Qui o Qua, Rural Pizzaria Napoletana, Temperani Cucina e Vinarium Antica Trattoria. (ANSA).

