São Paulo recebe voo raro de um dos aviões mais compridos do mundo

O Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu, no último fim de semana, um voo da aeronave Airbus A340-600, considerado um dos aviões mais compridos do mundo, com cerca de 75 metros de comprimento.

O momento é considerado raro porque, durante a pandemia de covid-19, o Airbus A340-600 foi tirado de circulação por algumas companhias aéreas, como a Lufthansa e a Ibéria.





Segundo o aeroporto, a aeronave que pousou no País no fim de semana é operada pela empresa Air Atlanta Icelandic, da Islândia. Foi um voo de carga, sem passageiros.