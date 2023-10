São Paulo recebe turbulento Grêmio para recuperar fôlego no Brasileirão e eliminar dúvidas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 6:30 Para compartilhar:

Os tropeços nos dois últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro deixaram o torcedor do São Paulo preocupado com a reta final da temporada. Neste sábado, na capital paulista, às 18h30, diante do Grêmio a equipe do Morumbi tem a chance de reverter o cenário em que se encontra e voltar a abrir vantagem para a zona de rebaixamento.

A luta contra a degola é bastante intensa e, com o equilíbrio visto nessa edição do Brasileirão, qualquer ponto perdido será determinante para o futuro da equipe no torneio. Fator positivo para o São Paulo é que nesta rodada joga em casa. Dono do quarto melhor desempenho como mandante, o time de Dorival Junior mede forças com um modesto visitante. O Grêmio ganhou três partidas fora de Porto Alegre.

“Não existe isso de falta de foco (após a conquista da Copa do Brasil). Temos de ter consciência de que o campeonato ainda não acabou”, afirmou Dorival. “Temos de continuar trabalhando para recuperar tudo isso e, o mais rápido possível, traduzir em gol todas as oportunidades que criamos.”

Nos duelos com Goiás e Vasco, em que o São Paulo passou em branco, a equipe teve uma média de 68% de posse de bola, com 10 finalizações, sendo apenas 3,5 no alvo. Esses números mostram que a equipe tem retido o controle do jogo, mas não consegue levar verdadeiro perigo à meta adversária. Sem poder contar com o argentino Jonathan Calleri, que se recupera de cirurgia, Dorival terá buscar alternativas para o setor ofensivo.

Lucas Moura é titular indiscutível do São Paulo. Contra o Vasco, Dorival optou por jogar sem um centroavante de ofício e indicou Luciano para fazer tal função contra o Goiás. Juan e Erison são alternativas para a posição.

Quem está de volta ao São Paulo é James Rodríguez. Após servir a seleção colombiana nas Eliminatórias, com direito a golaço e elogios, o meia pode reforçar a equipe tricolor. Dorival não poderá contar com Caio Paulista na lateral-esquerda. Ele está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Welington deve ser o escolhido para o lugar.

Pelo lado do Grêmio, a sequência de três jogos sem ganhar e a crise interna – já contornada – pela ausência de Renato Gaúcho na entrevista coletiva após derrota para o rival Inter provocaram uma instabilidade. Na derrota de virada para o Athletico-PR, na última quarta-feira, a equipe ouviu vaias de seus torcedores. O time gaúcho briga diretamente por vaga na Libertadores e vê outros adversários também balançarem. Assim, uma vitória na capital paulista poderá fazê-lo recuperar os ânimos para o restante do ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias