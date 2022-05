São Paulo recebe o Jorge Wilstermann e mira vencer 11º jogo seguido como mandante

O São Paulo segue vivo em três competições diferentes, enquanto o técnico Rogério Ceni equilibra o elenco, com rodízio de jogadores. O desafio não é fácil para o ídolo são-paulino, mas a equipe perdeu apenas uma das últimas doze partidas. O time é líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, com dez pontos, e mira a 11ª vitória como mandante, nesta quinta-feira, na partida contra o Jorge Wilstermann-BOL, às 21h30, no Morumbi.

Nomes que tiveram poucos minutos em campo neste ano devem ganhar uma nova oportunidade diante do adversário boliviano. A parte física de todo o elenco é uma questão importante para Ceni, que implementa o rodízio para evitar desgastar os jogadores. “Alguns jogadores têm que dar uma descansada, mas vamos com um time forte para buscar a classificação. Queremos vencer o Jorge Wilstermann desgastando o mínimo possível o elenco”, explicou Ceni após a vitória sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão, no último domingo.





O lateral-direito Igor Vinícius disse que a estratégia da comissão técnica é deixar todo o elenco bem preparado. “O professor (Rogério Ceni) conta com todo mundo. Ele fala para todos treinarem forte e estarem preparados. O revezamento faz com que todo jogador entre com muito gás para dar o seu melhor em campo”, afirmou Igor Vinícius ao site oficial do clube.

O volante Andrés Colorado e o meia Gabriel Sara seguem na fisioterapia do clube, enquanto Rodrigo Nestor, recuperado de uma virose, treinou normalmente e pode ganhar uma chance, após ser desfalque nas últimas duas partidas. O meia tem dois gols e cinco assistências neste ano. Ceni não revelou a escalação que vai a campo, mas adiantou que terá mudanças em relação ao último jogo.

O rodízio de atletas será importante também pensando na próxima partida. O São Paulo terá menos tempo de descanso que o Corinthians, que jogou na terça-feira, para o clássico deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O time tricolor levou a melhor nos dois confrontos deste ano pelo Paulistão.