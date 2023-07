São Paulo recebe o Bahia para fazer valer o fator casa e na expectativa por reforços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 5:00 Compartilhe

Um dia após confirmar a contratação de James Rodríguez, o São Paulo entra em campo neste domingo, às 11h, no estádio do Morumbi para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão vivendo uma fase diferente na temporada. Depois de viver bom momento com Dorival Júnior no comando, o time paulista vem de duas derrotas seguidas e precisa voltar a somar os três pontos para se manter entre os primeiros colocados. Apesar disso, o assunto da semana envolvendo a equipe é de fora do campo.

Depois de perder para o Cuiabá, fora de casa pelo Brasileirão, e para o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo um pouco pressionado. Em sexto lugar com 25 pontos, o time paulista volta a atuar em seu estádio com o apoio de seu torcedor, que mais uma vez vai lotar as arquibancadas com mais de 50 mil pessoas, e quer manter o excelente retrospecto. Até o momento, o time conquistou sete vitórias em oito partidas como mandante no Morumbi.

Para fora do campo, o São Paulo dominou o noticiário nos últimos dias por causa dos possíveis reforços para a sequência da temporada. No sábado, o torcedor já pôde celebrar a chegada de James Rodríguez, oficializado pela diretoria – deve ser apresentado na segunda-feira. Lucas Moura é o outro alvo do clube.

Olhando para o jogo deste domingo, o São Paulo terá problemas. Sem poder contar com Dorival Júnior, expulso contra o Cuiabá, Luciano e Calleri, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o time paulista deve usar Erison, que vem ganhando ritmo nas últimas partidas, e Juan. Lucas Silvestre, auxiliar e filho de Dorival, será o treinador.

Apesar do alto investimento de sua SAF, o Bahia luta contra o rebaixamento no seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vindo de sete jogos sem vencer, contanto todas as competições, o time de Salvador chega para a rodada dentro da zona de rebaixamento para a Série B do próximo ano. Para tentar mudar o destino da equipe, o técnico Renato Paiva, que está sendo pressionado pela torcida, busca alternativas após a chegada de reforços.

Nesta semana, o goleiro Adriel, o meia Léo Cittadini e o atacante Ratão passaram a trabalhar com o elenco e podem reforçar a equipe na partida deste domingo no Morumbi. Para sair da zona de rebaixamento, o Bahia precisa vencer fora de casa, o que não acontece desde maio, quando venceu o Vasco por 1 a 0.

