São Paulo recebe o Bahia em despedida de Lugano e dia de homenagens à torcida

A temporada de 2017 não foi nada boa para o São Paulo e falar em “festa” após o sufoco vivido pelo time soa até como deboche. Mas o final de ano no estádio do Morumbi, na capital paulista, terá um clima bem diferente do que as projeções faziam parecer que seria. Contra o Bahia, neste domingo, às 17 horas, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe volta à sua casa depois de dois meses em que ela estava alugada para shows. E a equipe quer transformar o último compromisso do ano sofrido em um grande evento.

Um dos motivos é que o clube vai se despedir do ídolo Diego Lugano, que fará a sua última partida como jogador do clube. A torcida e o São Paulo querem mostrar gratidão ao zagueiro uruguaio, campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa de 2005 com o time e uma das principais lideranças nos bastidores da equipe na reação deste ano no Brasileirão. O defensor deve definir o seu futuro nas próximas semanas, se para ou continua jogando, ou ainda se aceita um cargo no departamento de futebol do clube.

Além do adeus ao ídolo, o São Paulo deve bater neste domingo uma marca expressiva: um milhão de torcedores em jogos como mandante nesta temporada. A meta será alcançada se 49.617 torcedores estiverem no Morumbi. E a tendência é que estejam. Em parcerias com patrocinadoras, o clube vendeu 40 mil ingressos a R$ 1 e promete homenagear a lealdade do torcedor com atrações e produtos a preços promocionais.

Como parte das atrações antes da bola rolar, as baterias das escolas de samba Dragões da Real e Independente Tricolor, ligadas às torcidas organizadas, vão se apresentar para a torcida do Morumbi.

Em campo, o técnico Dorival Junior não terá Hernanes e Lucas Pratto, que tratam de dores na coxa direita. Os garotos Shaylon e Brenner serão titulares. Além de Lugano, outra novidade no time é Petros, que volta de suspensão.