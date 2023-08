São Paulo recebe o Atlético-MG e mira encerrar jejum em Morumbi lotado para ver Lucas Moura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 7:00 Compartilhe

Sem vencer há quatro jogos, sendo duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo confia na volta de Lucas Moura para superar o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Morumbi, e se afastar do momento ruim. Após 11 anos, o atacante retornou ao clube e já se colocou à disposição do técnico Dorival Junior para reestrear em um estádio lotado para recebê-lo.

“Estou bem fisicamente, tenho treinado bastante neste tempo parado. Falta ritmo de jogo, porque não estive trabalhando com bola e no campo. Foi bom participar já dos treinos, conhecer os companheiros e ter esse cuidado. Estou à disposição para domingo, mas vai depender da comissão técnica”, afirmou Lucas.

Dorival não confirmou se vai utilizar Lucas como titular. Após perder para o San Lorenzo, quinta-feira, pela Sul-Americana, o treinador apenas afirmou que tinha intenção de contar com o jogador no domingo. O objetivo é deixá-lo pronto para jogar os 90 minutos contra o Corinthians, dia 16 de agosto, na partida de volta pela semifinal da Copa do Brasil.

Lucas explicou que ainda não conversou com o técnico para saber em qual função pretende colocá-lo no time. O atacante deixou Dorival bastante à vontade para decidir. “Adquiri versatilidade para jogar em diversas funções no ataque. Joguei como camisa 10, centroavante e me sinto confortável com liberdade do meio pra frente”, afirmou.

Na primeira passagem, Lucas se destacou atuando pelo lado direito, mas sempre com muita liberdade. Na base, quando ainda era conhecido como Marcelinho, ele jogava como um camisa 10. “Gosto de armar o jogo, buscar a bola, mas não tive essa conversa com o Dorival. Chego para agregar, na posição que ele achar melhor, vou estar disposto a ajudar.”

Com promessa de Morumbi lotado, além de Lucas, que deve começar no banco, o São Paulo vai apresentar James Rodríguez aos 50 mil são-paulinos neste domingo. O colombiano já treina no CT da Barra Funda, mas, diferentemente do outro reforço, não teve sua situação regularizada pela diretoria.

CRISE

Se o São Paulo quer vencer após quatro jogos, o Atlético-MG vive um jejum ainda maior. A equipe ainda não venceu sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. São nove partidas, com quatro empates e cinco derrotas. Apesar dos protestos dos torcedores, Felipão continua prestigiado no cargo.

Para o jogo no Morumbi, o treinador não vai contar com o goleiro Everson, suspenso, e Zaracho, que sentiu novamente uma lesão na coxa direita. Apesar de ter o Palmeiras pela frente na próxima semana, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Felipão não deve poupar nenhum jogador.

“Dependo das situações físicas dos jogadores. Vamos ver como o Hyoran reage na volta. Temos de esperar uma ou outra situação de melhor ou pior. Provavelmente tenha duas ou três substituições”, afirmou o treinador, referindo-se ao que pretende mudar para enfrentar o São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias