São Paulo recebe 6ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra mulheres e Meninas

A 6ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra mulheres e Meninas, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, coloriu a Av. Paulista de laranja neste domingo, 10, pela manhã, com a participação de, aproximadamente, 2.500 pessoas, incluindo representantes de órgãos que atuam na defesa da mulher. O evento ocorreu simultaneamente em outras 50 cidades espalhadas pelo Brasil e no exterior

Participaram também, em São Paulo, personalidades e ativistas pela causa, como a modelo Luiza Brunet, a atriz e escritora Beth Goulart e a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Segundo Elizabete Scheibmayr, uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do grupo, somente com a participação da sociedade é possível exigir políticas públicas efetivas para o combate à violência. “As estatísticas da violência contra a mulher ainda são estarrecedoras e não podemos nos silenciar diante disso. As mulheres em situação de violência precisam saber que não estão sozinhas e é por elas que estamos somando nossas vozes para pedir um basta.”

