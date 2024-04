São Paulo recalcula rota e estreia técnico Luis Zubeldía em jogo da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O São Paulo volta a campo pela Copa Libertadores nesta quinta-feira. O time tricolor encara o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental, no Equador, às 21h (horário de Brasília). Todos os olhos estarão voltados para o argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, que estreia como novo treinador da equipe são-paulina.

O acerto com Zubeldía aconteceu dois dias após a demissão de Thiago Carpini. O treinador esteve em Goiânia no domingo e acompanhou a vitória do São Paulo, por 3 a 0, sobre o Atlético-GO, em jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time paulista foi comandado pelo auxiliar técnico Milton Cruz.

Com a chegada de Zubeldía, a diretoria do São Paulo recalcula a rota em um momento importante da temporada, com maratona de jogos em ao menos três competições (Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil), e com pouco tempo para o argentino implementar as suas ideias.

Apesar de levar o São Paulo ao título da Supercopa, conquistado nos pênaltis após empate sem gols com o Palmeiras, Carpini não conseguiu manter o nível de competitividade estabelecido por Dorival Júnior, atualmente na seleção brasileira, e perdeu respaldo da diretoria com a queda de desempenho da equipe. Com Carpini, o time conquistou 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, encerrando o ciclo com um aproveitamento de 50%.

Conhecido pelo apelido de “El Principe”, Zubeldía não chega a ser um nome desconhecido para o torcedor do São Paulo. Ele era um dos cotados para assumir o time após a saída de Dorival, mas a falta de celeridade por parte do argentino atrapalhou o acordo. Com ele no comando, a LDU, do Equador, eliminou o tricolor paulista nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nos pênaltis, e alcançou o título continental ao bater o Fortaleza na decisão, também nas penalidades. Com Zubeldía, a LDU também faturou o Campeonato Equatoriano na temporada passada.

No retorno ao país onde alavancou a carreira, Zubeldía tem a missão de fazer o São Paulo pelo menos empatar para o time não correr o risco de sair da zona de classificação. Os brasileiros estão na segunda colocação, com 3 pontos, enquanto os equatorianos têm 2. O Talleres lidera, com 4, e o Cobresal é o lanterna, com apenas 1. Com apenas duas sessões de treinos, a tendência é de que a escalação seja muito parecida com a do time que venceu o Atlético-GO.

O Barcelona também passa por um momento de transição. Recentemente, o clube anunciou Ariel Holán, ex-Santos, como novo treinador. O argentino, porém, só estreia na próxima semana e vai acompanhar a partida da tribuna.

FICHA TÉCNICA:

BARCELONA-EQU X SÃO PAULO

BARCELONA-EQU – Javier Burrai; William Vargas, Nicolás Ramírez, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Leonai Souza, Jesús Trindade, Braian Oyola, Joao Rojas; Damián Díaz e Allen Obando. Técnico: Germán Corengia (interino).

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Galoppo); Luciano, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Juan Benítez (PAR).

HORÁRIO – 21 horas.

LOCAL – Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.