São Paulo rebate reclamação do Flu: ‘Teve time que subiu passando por cima da regra’

Júlio Casares, presidente do São Paulo, concedeu entrevista nesta sexta-feira e respondeu o mandatário do Fluminense, Mario Bittencourt, sobre pedido de anulação do clube paulista da partida que ambos disputaram pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na visão do dirigente carioca, a demora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em responder à questão remete a um tempo em que “o Campeonato Brasileiro não acabava”, referindo-se à década de 1990.

“Eu vi a declaração do Mario Bittencourt, gosto dele como dirigente, mas ele derrapou. Se a gente voltar aos anos anteriores vamos observar que times subiram para as divisões especiais passando por cima da regra estabelecida. Isso sim seria voltar a tempos atrás. Estamos lutando porque foi um erro claro e de direito. Se não for discutido, vamos anular essa cláusula”, comentou Casares em entrevista à ESPN.

Em tom irônico, a resposta do dirigente são-paulino lembra o episódio de 1999. Na ocasião, o clube carioca venceu a Série C, foi beneficiado por mudanças no campeonato do ano seguinte e pulou direto para a Série A, sem passar pela segunda divisão nacional.

Casares insistiu na linha de pensamento e passou a responsabilidade da definição do impasse para a Justiça Desportiva. “Se tem um erro de direito tão claro e demonstrado, e ele não for analisado, para que existem esses homens sérios no STJD?”, afirmou Casares.

Na entrevista, o dirigente são-paulino disse não estar em disputa com o Fluminense. A questão central desse episódio, segundo ele, é a melhora da arbitragem no futebol brasileiro.

“Está tão clara a catástrofe da nossa arbitragem que esperamos ter contribuído. Vamos discutir isso nos âmbitos da Justiça Desportiva. Contra o futebol seria se fôssemos para a Justiça Comum”, afirmou.

O São Paulo reclama de uma infração de Thiago Silva após o juiz Paulo César Zanovelli dar vantagem no lance que originou o primeiro gol do Fluminense na vitória de 2 a 0, em jogo realizado no Maracanã, no dia 1º de setembro. O VAR não anulou o lance. Um julgamento marcado para o dia 26 foi anulado após um dos auditores pedir vistas do processo. Em meio a esse caso, o juiz da partida foi suspenso por 15 dias.

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira a preparação para a partida diante do Cuiabá na manhã desta sexta-feira. O técnico Luís Zubeldía vai ter dois desfalques para o confronto, que acontece neste sábado, às 19h, na Arena Pantanal. Suspensos, Calleri e Allan Franco não jogam.

Com 47 pontos, a equipe paulista ocupa a quinta colocação e tenta manter o embalo após vencer o Corinthians em Brasília por 3 a 1. O Cuiabá, vice-lanterna, com 23 pontos, tenta a reabilitação após derrota para o Fortaleza.