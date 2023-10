São Paulo quer evitar sustos contra o Vasco para emendar 3ª vitória seguida no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 7:30 Compartilhe

O título da Copa do Brasil trouxe ao São Paulo uma energia capaz de empurrar o time para uma consistente retomada no Campeonato Brasileiro. Após bater Coritiba e o rival Corinthians, a equipe de Dorival Junior entra em campo neste sábado, às 18h30, para encarar mais um adversário que luta contra a degola. Diante do Vasco, em São Januário, desfalques importantes devem redobrar a atenção dos são-paulinos.

Dorival não poderá contar com o atacante Jonathan Calleri, o lateral-direito Rafinha e o zagueiro Beraldo. Os três estão suspensos. Com a ausência do argentino quem pode ganhar alguns minutos em campo é Alexandre Pato, que foi relacionado após três partidas fora, mas deve começar o jogo no banco de reservas. Restam dúvidas sobre quem fará companhia a Lucas Moura no atacante. Luciano é o principal candidato, mas Juan está no páreo.

Para os lugares de Rafinha e Beraldo, a tendência é que o São Paulo vá a campo com Nathan e Alan Franco. O restante da equipe deve ser mantida conforme os últimos compromissos dada a necessidade do time tricolor de buscar voos mais altos no Brasileirão.

A arrancada promovida pelos resultados positivos fez o São Paulo se desgrudar da parte inferior da tabela de classificação. Mais quatro vitórias devem ser suficientes para o time do Morumbi aniquilar qualquer possibilidade de queda. Por isso, a equipe precisa aproveitar a fragilidade de adversários que estão sofrendo para somar pontos. Com a vaga na Libertadores 2024 carimbada, o que resta ao São Paulo no Brasileirão é acumular mais prêmios. Quanto melhor a posição, novos milhões entram nos cofres.

Uma das metas de Dorival Junior nesta reta final de temporada é corrigir problemas de desatenção da equipe que tem levado a gols dos adversários. Contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, a equipe saiu perdendo, assim como no clássico com o Corinthians. O São Paulo já se provou capaz de reagir, mas sustos não são mais desejados.

“O poder de reação é relativo. O que precisamos é ter atenção para não sairmos mais em desvantagem no placar. Nem sempre teremos forças para diminuir essa diferença. (A virada no placar) É um bom sinal, mas é preocupante por outro lado. Temos de buscar um equilíbrio e não apenas essa força para recuperar ao longo da própria partida”, disse Dorival.

Na capital fluminense, o São Paulo encontrará um adversário que sofreu um grande baque no último fim de semana. Jogando na Vila, o Vasco levou 4 a 1 do Santos e voltou a figurar na zona de rebaixamento após partidas consistentes.

O conjunto cruz-maltino também carrega problemas extracampo uma vez que a dona da SAF, a 777 Partners, não efetuou a totalidade do pagamento de uma das parcelas pela compra do futebol vascaíno. O clube estuda entrar na Justiça para reaver os direitos sobre o futebol. Nas quatro linhas, Ramón Díaz não terá o chileno Gary Medel à disposição. Ele foi expulso contra o Santos. Velho conhecido do São Paulo, o zagueiro Maicon pode ganhar a titularidade.

