São Paulo promove maior feira de panificação da América Latina

Após dois anos sem poder ser realizada por causa da pandemia de covid-19, a maior feira de panificação da América Latina e uma das maiores do mundo voltou a ser realizada no Brasil: a Fipan. O evento, que é promovido pela Associação e Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), foi aberto nesta terça-feira (19) e vai até sexta-feira (22) no Expo Center Norte, na capital paulista.

O presidente do Sampapão, Rui Gonçalves, estimou em R$ 1 bilhão os negócios que poderão ser fechados na feira deste ano. “Teremos 350 expositores com mais de 400 marcas e muitos produtos que surgiram de negócios de família, além de lançamentos de grandes empresas voltadas ao consumidor, com maior higiene e segurança no consumo”, informou Gonçalves.

São Paulo é o estado que detém o maior número de panificadoras do Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), existem atualmente 14.040 panificadoras no estado, que, juntas, faturam cerca de R$ 30 bilhões.

Entre os destaques desta edição da Fipan está a Arena do Pão, com a eleição do melhor padeiro do Brasil. Os concorrentes deverão apresentar oito tipos de pães, e um júri avaliará a variedade das receitas, a apresentação, o sabor e a regularidade dos pães.

A feira ainda promove a Arena do Confeiteiro, que oferecerá mais de 50 aulas gratuitas, ao vivo. Para participar, o interessado não precisa se inscrever antecipadamente: a inscrição será feita por ordem de chegada.

Mais informações sobre a Fipan podem ser obtidos no site da Fipan.