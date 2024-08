São Paulo prioriza as Copas e Zubeldía deve apostar em reservas diante do Vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 21:00 Para compartilhar:

Priorizando as Copas – está nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil -, o São Paulo indicou em atividade realizada neste sábado que enfrentará o Vitória com reservas. A partida será neste domingo, às 18h30, no MorumBis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O dia de treino começou com um aquecimento comandado pela preparação física, com foco em mobilidade, ativação e fundamentos técnicos. Na sequência, o técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois grupos. O primeiro fez um trabalho tático, utilizando toda a extensão do gramado, onde o treinador pôde testar algumas variações para o confronto com o Vitória.

Já a outra parte do grupo realizou um treino técnico, em campo reduzido, sob a coordenação dos auxiliares. Ao final, houve ainda um complemento de finalização ao gol. A expectativa é que Zubeldía preserve os jogadores mais desgastados e coloque em campo uma equipe na sua maioria reserva.

A certeza é que o treinador não poderá contar com o volante Rodrigo Nestor e com o atacante Luciano, que foram expulsos na derrota por 2 a 1 diante do Palmeiras. A principal dúvida é entre Wellington Rato e William Gomes.

Um possível São Paulo tem: Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Sabino e Welington; Marcos Vinicius, Galoppo e Michel Araujo; Rato (William Gomes), André Silva e Erick. Com 38 pontos, o São Paulo busca uma vitória diante de sua torcida para se aproximar ainda mais dos primeiros colocados.