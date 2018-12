São Paulo pretende utilizar jogos da Florida Cup para testar elenco

A Florida Cup já serviria, por si só, como teste para o início de temporada do São Paulo, que terá no começo de fevereiro jogos decisivos pela fase preliminar da Copa Libertadores, contra o Talleres, da Argentina, nos dias 6 e 13. Com a chegada de reforços com status de titulares, casos de Pablo e Hernanes, a ideia da comissão técnica dirigida por André Jardine é rodar todo o elenco nas duas partidas em terras norte-americanas para encaixar a melhor formação.

“Mais uma vez, a expectativa é de fazer um bom início de pré-temporada, já podendo disputar dois jogos de alto nível para começar a preparar a equipe para as competições que vamos disputar em 2019. Será uma competição preparatória importante para a gente poder movimentar o grupo como um todo. Boa chance para focar no trabalho com jogos e treinamentos”, disse Jardine, ao site oficial do São Paulo.

A estreia no torneio amistoso será diante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em 10 de janeiro, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida. Já o segundo confronto, contra o Ajax, da Holanda, está marcado para o dia 12, no Orlando City Stadium.

“Fazer dois jogos contra adversários europeus também é significativo, mesmo com a rodagem dos atletas em busca da melhor forma para todos. Será importante dar minutos em campo para todos os atletas participarem das partidas em busca de melhor rendimento futuro”, analisou o preparador físico Carlinhos Neves, que está de volta ao clube após oito anos.

O treinador são-paulino reconheceu que será preciso acelerar a preparação por causa da disputa da fase preliminar da Libertadores. “Será uma boa oportunidade para ver o nível em que a equipe se encontra e nos trará parâmetros importantes do que precisamos evoluir. Em 2019 temos momentos decisivos logo no início da temporada, então quanto mais rápido a gente colocar a equipe num nível competitivo alto melhor. É em cima disso que estou encarando a competição”, completou Jardine.